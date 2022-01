Kabinet gaat met nachthoreca in gesprek over mogelijkheden 1G

nieuws

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Minister Ernst Kuipers (D66) van Gezondheid gaat in gesprek met de nachthoreca. Er gaat gesproken worden over de mogelijkheden om de sector weer te openen.

Kuipers liet dit woensdagavond weten tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer. De minister reageerde op vragen van Tweede Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA. Zij vroeg zich af of er ook manieren zijn waarop clubs en bars tijdens de nachtelijke uren weer hun deuren kunnen openen, bijvoorbeeld door van alle bezoekers een testbewijs te vragen. Kuipers liet daarop weten in gesprek te willen met de sector waarbij het zogeheten 1G-beleid besproken kan worden.

De nachthoreca is één van de sectoren die het hardst geraakt is door de coronacrisis. Zij zijn al bijna twee jaar gesloten. Afgelopen najaar mocht de nachthoreca de deuren tot middernacht open hebben.