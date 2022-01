Junioren A strijden dit weekend om de nationale allround en afstandstitels op Kardinge

nieuws

Foto: Door Ra-smit, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1825018

Waar dit weekend de ogen van schaatsliefhebbers vooral gericht zijn op Heerenveen waar de EK afstanden worden verreden, strijden de junioren A op het ijs van Kardinge om de titels.

Op het programma staan de nationale allround en afstandstitels. Daarnaast dienen de wedstrijden als selectiemoment voor de laatste Junior World Cup en de WK Junioren. Bij de dames is alle aandacht gevestigd op Evelien Vijn, Jade Groenewoud en Chloé Hoogendoorn. Bij de heren lijken Tim Prins, Joep Wennemars en Gert Wierda grote kanshebbers.

Het Nederlands Kampioenschap op Kardinge is het eerste hoogtepunt in de nationale wedstrijdkalender voor junioren A. Op zaterdag en zondag wordt het NK Allround verreden en zijn er tegelijkertijd nationale afstandstitels te behalen op de 500, 1.000 en 1.500 meter. Ook wordt de NS Mass Start verreden. Dit weekend zou ook het toernooi voor junioren B gehouden worden, maar dit is afgelast en zal op een later moment worden ingehaald. Vanwege de coronamaatregelen is publiek niet welkom.

