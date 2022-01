Juninho Bacuna stapt over van Glasgow naar Birmingham

sport

Foto: Birmingham City F.C.

De jongste van de drie Bacuna-broers uit Groningen heeft donderdagmiddag een contract getekend bij het Engelse Birmingham City F.C. Juninho Bacuna, voormalig middenvelder bij FC Groningen, maakt daarmee de overstap van het Schotse Glasgow Rangers, waar hij vorig jaar augustus een contract tekende.

De 24-jarige middenvelder komt voor drieënhalf jaar over van Rangers voor een niet nader genoemd bedrag. Na het doorstaan van zijn medische keuring op het Wast Hills Training Ground, zette Bacuna donderdagmiddag zijn handtekening.

Bacuna speelde in de jeugd bij onder meer FC Lewenborg en GRC, waarna hij in de opleiding van FC Groningen werd opgenomen. Tussen 2014 en 2018 speelde Bacuna 83 keer in de hoofdmacht van FC Groningen, met drie goals als resultaat. Daarna maakte Bacuna de overstap naar het Engelse Huddersfield Town, waar drie jaar onder contract stond. Eind augustus vertrok Bacuna naar Schotland, waar hij twaalf keer in actie kwam.