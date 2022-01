JOVD noemt subsidie-loterij SNN onbegrijpelijk: “Het is de zoveelste blunder”

nieuws

Wachtrijen bij het gemeentekantoor in Oldambt. Foto: Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt

De fractie van de JOVD in Groningen noemt de subsidie-loterij van SNN onbegrijpelijk. De aanvraag van een subsidie van 10.000 euro leidde maandag tot lange wachtrijen bij gemeentekantoren en online.

“De SNN-loterij is de zoveelste blunder in het aardbevingsdossier”, vertelt JOVD-voorzitter Tom Boer. “Wie schade veroorzaakt moet deze vergoeden en wie beterschap en investeringen belooft, moet deze ook bieden.” De subsidieronde die maandag van start ging is de tweede en laatste ronde. In totaal is er 220 miljoen euro beschikbaar waar mensen in het aardbevingsgebied hun woning mee kunnen repareren en kunnen verduurzamen. “Het is onbegrijpelijk. Deze subsidie moet voor iedere Groninger op een normale manier beschikbaar zijn.”

“Elke Groninger heeft recht op hetzelfde bedrag”

De JOVD is tevens teleurgesteld dat op de eerste dag van het aantreden van het nieuwe kabinet er nog steeds dezelfde blunders worden gemaakt. “We zijn nog niet eens gestart met het nieuwe kabinet en de nieuwe bestuurscultuur, en nu al is een hele generatie studenten geschoffeerd, krijgen voorzitters ministerposten en worden subsidiepotjes verdeeld als een soort loterij. Het zal enorm veel geld kosten om elke Groninger die een woning bezit te voorzien van 10.000 euro. Wij vinden echter dat elke Groninger recht moet hebben op hetzelfde bedrag. De subsidie wordt geïnvesteerd in het verduurzamen van woningen. Dit past prima binnen de klimaatplannen van het kabinet.”

Oproep aan staatssecretaris

“Gaskraan dicht, gaskraan open, nieuwe bestuurscultuur, oude bestuurscultuur. Het blijft met mooie beloftes steeds dezelfde teleurstelling voor Groningers. Wij hebben er een hard hoofd in dat staatssecretaris Hans Vijlbrief met eerlijk en effectief beleid gaat komen. Wij roepen de staatssecretaris dan ook op om voor elke Groninger hetzelfde bedrag beschikbaar te stellen zonder dat mensen hele dagen achter de computer moeten zitten of uren buiten in de kou moeten staan wachten”, stelt Boer. Vijlbrief liet maandag weten te willen gaan kijken of er ook extra geld beschikbaar kan worden gesteld.