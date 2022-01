Jorinde van Klinken pakt limiet voor WK Indoor Atletiek

nieuws

Foto: atletiek.nl

Werpster Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft zich zaterdag geplaatst voor het WK Indoor Atletiek van medio maart in Belgrado. De 21-jarige Van Klinken stootte de kogel 18 meter 88 ver.

De limiet van de Atletiekunie stond op 18 meter 30. Van Klinken overtrof haar persoonlijk record met ruim een meter, tijdens een indoorwedstrijd in Albuquerque in de Amerikaanse staat New Mexico, waar ze ook woont en studeert. Met haar prestatie benadert ze het stokoude Nederlands record van Corrie de Bruin, dat sinds 1998 op 18.97 staat.

Met haar prestatie voldeed Van Klinken ook meteen aan de limieten voor het WK van juli in het Amerikaanse Eugene, en het EK in München, een maand later. Bovendien maakt ze nog alle kans om zich te plaatsen voor het onderdeel discuswerpen.