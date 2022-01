Jorden van Foreest wint van Nils Grandelius in eerste ronde Tata Steel Chess

sport

foto Jurriaan Hoefsmit

De Groninger schaker Jorden van Foreest heeft in de eerste ronde van het Tata Steel Chess Masters gewonnen van de Zweed Nils Grandelius.

Een goede start voor de 22-jarige Van Foreest die het toernooi vorig jaar heel verrassend wist te winnen. In een Spaanse partij kwam de Groninger in het voordeel, maar liet dat wat glippen. Op de 32e zet ging Grandelius in de fout waardoor Jorden de partij na 44 zetten wist te winnen.

In dit toernooi met 14 deelnemers wisten ook Duda en Vidit hun partijen te winnen. Wereldkampioen Magnus Carlsen begon met zwart met een remise tegen de Rus Esipenko.

In Wijk aan Zee wordt in de groep onder de Masters gespeeld door de Challengers. Lucas van Foreest, de 20-jarige broer van Jorden, speelde remise met zwart tegen Erigaisi uit India.