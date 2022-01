sport

@Jurriaan Hoefsmit-Lennart Ootes

De Groninger Jorden van Foreest heeft in de 7e ronde gewonnen van koploper Vidit uit India in de Masters van Tata Steel Chess.

Met de witte stukken had Van Foreest voortdurend een licht overwicht. De stelling kostte Vidit veel tijd. In tijdnood ging de Indiër op de 36e zet in de fout, waarna Jorden het mooi afmaakte.

De Groninger komt zo goed terug na twee achtereenvolgende nederlagen. Hij heeft nu 3,5 punt uit 7 partijen.