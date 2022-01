Jorden van Foreest verliest van Richard Rapport in de 2e ronde

sport

@Jurriaan Hoefsmit-Lennart Ooites Tata Steel Chess Tournament 2022

De schaker Jorden van Foreest heeft in de 2e ronde verloren van de Hongaar Richard Rapport in de Masters van Tata Steel.

De 22-jarige Groninger kwam met de zwarte stukken in een gelijke stelling uit de opening. Lang bleef partij in evenwicht, maar wel werd de druk van Rapport steeds groter. Op de 35e zet ging Van Foreest in de fout, waarna hij na 47 zetten moest opgeven.

Door dit resultaat staat Jorden in de middenmoot met 1 punt uit 2 partijen. De grote kraker was het duel tussen de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen en de Nederlander Anish Giri. Carlsen offerde een kwaliteit, waarna Giri compleet onder de voet werd gelopen. Carlsen staat bovenaan samen met Duda en Vidit met 1,5 uit 2.

In de Challengers, de groep onder de Masters, blijft de 20-jarige Lucas van Foreest het goed doen. Vandaag behaalde hij zijn tweede remise tegen op papier sterkere tegenstanders. Met wit deelde Lucas het punt met Ganguly uit India. Net als zijn broer staat hij met 1 uit 2 in de middenmoot.