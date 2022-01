Jorden van Foreest verliest van Andrey Esipenko in de10e ronde

sport

@Jurriaan Hoefsmit-Lennart Ootes

Jorden van Foreest heeft verloren van de Rus Andrey Esipenko in de 10e ronde van de Masters van Tata Steel Chess in Wijk aan Zee.

Het was een onnodige nederlaag van de Groninger schaker. Van Foreest kwam na een Italiaanse opening met de zwarte stukken volkomen gelijk te staan. Daarna zette Jorden zijn stukken op onhandige velden, hetgeen door het 19-jarige Russische talent werd afgestraft. Na 60 zetten gaf Van Foreest de partij op.

Jorden van Foreest heeft nu 4,5 punt uit 10 partijen, waarmee hij net onder het midden staat in het veld met 14 deelnemers. De strijd om de eerste plaats gaat tussen de Noor Magnus Carlsen en de Nederlander Anish Giri. Carlsen staat bovenaan met 7 uit 10 en Giri staat tweede met 6,5 uit 10.

In de Challengers, de groep onder de Masters, speelde Lucas van Foreest met zwart remise tegen de 15-jarige Rus Murzin. De 20-jarige broer van Jorden staat door dit resultaat met 5 punten uit 10 partijen in de middenmoot. Erigaisi uit India lijkt deze groep te gaan winnen, want met 8,5 punt staat hij twee punten voor op de concurrentie.

Morgen is het een rustdag in Wijk aan Zee. Op vrijdag, zaterdag en zondag worden de laatste drie rondes gespeeld.