Jorden van Foreest speelt remise tegen wereldkampioen Carlsen in ware thriller

@Jurriaan Hoefsmit/Lennart Ootes-Tata Steel Chess 2022

De Groninger schaker Jorden van Foreest heeft remise gespeeld tegen wereldkampioen Magnus Carlsen in de 4e ronde van de Masters van Tata Steel Chess.

Het was voor alle toeschouwers over de hele wereld een fantastische partij tussen Van Foreest en Carlsen. Na een rustige opening offerde de Groninger met de zwarte stukken twee pionnen voor initiatief. De partij leek in evenwicht te zijn, maar wel miste Carlsen in tijdnood een paar kansen. Jorden won de dame van de Noor, maar die had een toren, loper en een pion voor de dame. Na 52 zetten werd de vrede getekend en het punt gedeeld.

Jorden van Foreest heeft nu 2,5 punt uit 4 partijen. Op kop gaat Vidit uit India met 3 uit 4, gevolgd door Esipenko, Carlsen, Mamedyarov, Rapport en Van Foreest.

In de Challengers, de groep onder de Masters, speelde Lucas van Foreest remise tegen de Deen Bjerre. De jongere broer van Jorden heeft daardoor 1,5 uit 4. Aan de leiding gaat Erigaisi met 3,5 uit 4.

Morgen is het een rustdag in Wijk aan Zee. Daarna volgen er nog 9 rondes.