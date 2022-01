Jorden van Foreest speelt remise tegen Rus Daniil Dubov in 9e ronde

sport

Jorden van Foreest heeft remise gespeeld tegen de Rus Dubov in de 9e ronde van de Masters van Tata Steel Chess in Wijk aan Zee.

In een Spaanse opening kwam Van Foreest met de witte stukken met voordeel uit te opening. In het middenspel wist Dubov het evenwicht te bewaren, waarna de spelers na 34 zetten remise overeenkwamen.

De 22-jarige Jorden van Foreest heeft door dit resultaat 4,5 punt uit 9 partijen, waarmee de Groninger in de middenmoot staat. De topper tussen de wereldkampioen Carlsen uit Noorwegen en de Rus Mamedyarov werd in 27 zetten gewonnen door Carlsen. De Noor staat met 6,5 uit 9 bovenaan. De Nederlander Anish Giri staat met slechts een half punt achterstand op de tweede plaats, want Giri wist zijn vierde achtereenvolgende partij te winnen. Dit keer was de Amerikaan Shankland het slachtoffer.

In de Challengers, de groep onder de Masters, verloor de 20-jarige Lucas van Foreest van de 14-jarige Franse meester Maurizzi. Lucas maakte op zet 22 een enorme blunder met zwart tegen de nummer laatst van de ranglijst. Op zet 27 werd de jongere broer van Jorden mat gezet. Lucas van Foreest staat met 4,5 uit 9 in de middenmoot.