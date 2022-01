Jorden van Foreest speelt remise tegen Fabiano Caruana in 8e ronde

sport

@Jurriaan Hoefsmit/Lennart Ootes

Jorden van Foreest heeft met zwart remise gespeeld tegen de Amerikaan Fabiano Caruana in de 8e ronde van de Masters van Tata Steel Chess in Wijk aan Zee.

Het was een interessante open Spanjaard waarin Van Foreest een paard en een loper ruilde voor een toren en twee pionnen. In het moeilijke middenspel besloten de spelers de zetten te herhalen, waardoor remise een feit was.

Jorden van Foreest heeft 4 punten uit 8 partijen door dit resultaat tegen de nummer vier van de wereld.

Maandag is in Wijk aan Zee een rustdag. Daarna volgen nog 5 rondes.