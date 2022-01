Johan Remkes wordt de nieuwe voorzitter van het Nationaal Programma Groningen

nieuws

Foto: Martijn Beekman / Gemeente Den Haag

Per 31 januari neemt Johan Remkes de voorzitterspost van het Nationaal Programma Groningen over van René Paas. Dat maakte het bestuur van het programma maandagmiddag bekend.

Paas vervulde de functie sinds 2019 als rijksheer. Hij besloot begin vorig jaar om terug te treden, omdat de startfase van Nationaal Programma Groningen is afgerond.

Remkes is, net als het bestuur van het NPG, verheugd met zijn aanstelling. “Na mijn actieve politiek-bestuurlijke loopbaan heb ik nu sterk behoefte om mij doelgericht in te zetten voor Groningen, de provincie waar ik ben geboren en opgegroeid en waar mijn hart ligt”, stelt Remkes over zijn aanstelling. “Ik zie voor mijzelf vooral een rol om de impact van het nationaal programma verder te vergroten. Ik ben sterk gemotiveerd om vanuit het programma een bijdrage te leveren aan de structurele verbetering van de positie van Groningen en Groningers, vooral op sociaal en economisch gebied, aansluitend bij de doelstelling van het programma.”