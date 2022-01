nieuws

Foto: Stella Dekker

De Statenfractie van de ChristenUnie heeft Johan Hamster voorgedragen als nieuwe gedeputeerde. Hij moet Henk Staghouwer opvolgen, met in zijn portefeuille landbouw, natuur en de versterkingsopgave..

De 39-jarige Hamster is nu nog wethouder van de gemeente Stadskanaal. Hij is de beoogde opvolger van Henk Staghouwer, sinds deze week minister van Landbouw in het kabinet Rutte IV. Hamster had eerder al aangegeven na twaalf jaar in die functie geen nieuwe termijn als wethouder van Stadskanaal te willen.

Hamster gaat zich vooral bezighouden met de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied en de problemen met de landbouw in relatie tot de natuur. Hij wordt de komende maanden in Stadskanaal niet vervangen. Hamster werd in 2020 nog verkozen tot beste lokale bestuurder van ons land.