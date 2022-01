Joep Wennemars en Jade Groenewoud voeren ranglijsten aan na eerste dag NK Junioren

sport

IJsbaan Kardinge. Foto: Joris van Tweel

Na de eerste dag van het NK Junioren op ijsbaan Kardinge voert Joep Wennemars de ranking aan bij de heren. Bij de vrouwen gaat Jade Groenewoud aan de leiding.

Dit weekend worden op Kardinge nationale allround en afstandstitels voor junioren verreden. De wedstrijd is belangrijk omdat ze tevens dienen als selectiemoment voor de laatste Junior World Cup en de WK Junioren. Bij de heren stond zaterdag de 500 meter, de 1.000 meter en de 3.000 meter op het programma. Op de 500 meter zegevierde Joep Wennemars. Op de drie kilometer moest hij een halve tel toegeven op ploeggenoot Stijn van de Bunt. Op de 1.000 meter, die veel schaatsers aan zich voorbij lieten gaan, werd Wennemars eerste en zette 1.10:72 op de klokken. In het algemeen klassement staat Wennemars nu eerste. Tim Prins staat tweede, Matthieu Hollaar derde.

Bij de vrouwen is de strijd om de titels spannender. Kanshebber Evelien Vijn ontbreekt dit weekend wegens ziekte. Jade Groenewoud staat na twee afstanden op de eerste plaats. Als zij zondag goed presteert op de 1.000 en 3.000 meter kan de winst haar bijna niet ontgaan. Maar er zijn wel kapers op de kust. In het algemeen klassement heeft Groenewoud 0,37 seconden voorsprong op Pien Smit. Het verschil met de nummer drie, Chloé Hoogendoorn is een seconde.