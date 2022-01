Joep Wennemars en Jade Groenewoud pakken titels op NK Junioren

sport

IJsbaan Kardinge. Foto: Joris van Tweel

Joep Wennemars en Jade Groenewoud zijn zondag Nederlands kampioen allround geworden bij de A-junioren. Het kampioenschap werd verreden op het ijs van Kardinge.

Dit weekend werden op Kardinge nationale allround en afstandstitels voor junioren verreden. De wedstrijd is belangrijk omdat ze tevens dienen als selectiemoment voor de laatste Junior World Cup en de WK Junioren. Wennemars werd zaterdag al eerste op de 500 en 1.000 meter. Op de drie kilometer moest hij een halve tel toegeven op ploeggenoot Stijn van de Bunt. Zondag zegevierde Wennemars op de 1.500 meter en werd hij vijfde op de 5.000 meter. In het eindklassement ging het zilver naar Tim Prins, het brons kwam om de nek van Stijn de Bunt te hangen.

Jade Groenewoud was oppermachtig bij de dames. Zij won de 1.000, 1.500 en 3.000 meter. Op de 500 meter moest zij Jildou Hoekstra voor zich dulden. In het algemeen klassement werd Chloé Hoogendoorn tweede. Een derde plek was voor Pien Smit.

Joep Wennemars steek op een treetje lager ver boven iedereen uit. Daarom was het ook geen verassing dat het een one-man-show werd tijdens de NK Junioren. >> https://t.co/wyKOoYYrpn pic.twitter.com/dACzHMUBfA — schaatsen.nl (@schaatsennl) January 9, 2022