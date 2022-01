Inzittende van personenauto gewond bij verkeersongeluk Turfsingel

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Turfsingel is een inzittende van een personenauto gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 17.00 uur. “Door nog onbekende oorzaak zijn twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen”, vertelt Wind. “Aanvankelijk leek het erop dat er niemand gewond was geraakt, maar één van de passagiers bleek toch verwondingen te hebben opgelopen. Een ambulance is ter plaatse gekomen waarbij het slachtoffer door verpleegkundigen is nagekeken.”

Een bergingsbedrijf heeft één van de beide voertuigen weg moeten slepen. Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd deels dicht. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak.