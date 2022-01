Inwoners Thesinge willen dat gemeente in actie komt voor versterking basisschool

Ouders van basisschool De Til in Thesinge willen dat de gemeente in actie komt om de school te versterken. Inwoners van het dorp hebben vandaag een petitie hierover overhandigd aan wethouder Carine Bloemhoff.

De school moet vanwege de aardbevingen versterkt worden, maar de versteviging ligt al enige tijd stil omdat er geen aannemer is. Daardoor moeten leerlingen van de school elke dag met een bus naar Ten Boer.

Jaar in onzekerheid

Paul Witkamp van dorpsbelangen Thesinge hoopt dat de versterking van de school nu echt van start gaat en dat er duidelijkheid over komt. “We hopen op een toezegging dat ze hun best doen om de versterking voor de zomervakantie klaar te hebben. Want dan weet je waar je naartoe werkt”, vertelt Witkamp.

“Nu zitten we al een jaar in onzekerheid en daar komt nu nog een onzekere periode bij. Het kan maar zo zijn dat ze zeggen: we hebben wel een aannemer gevonden, maar die kan pas na de zomervakantie aan de slag. Dan heb je nog steeds niks”, aldus Witkamp.

Vinger aan de pols

De versterking van de school ligt vooral bij de Nationaal Coördinator Groningen, het overheidsorgaan dat bezig is met de versterkingsoperatie. Wethouder Bloemhoff kan niet veel zeggen over de voortgang van de versteviging van de school.

“Ik kan als wethouder met de NCG in gesprek om te zorgen dat er tempo wordt gemaakt. Het is met de aanbesteding mis gegaan met de aannemer. Ik hoor nu dat de NCG zijn best doet om het voor elkaar te krijgen, maar daar hou ik wel een stevige vinger aan de pols”, aldus Bloemhoff.

Werk gaan doen

Witkamp hoopt op actie vanuit de overheid. “We krijgen vanuit NCG en verschillende partijen te horen dat ze hun best doen en dat het hun hoogste prioriteit heeft, alleen ik moet nog steeds als vrijwilliger van dorpsbelangen overal achteraan om informatie te krijgen. En niks gaat vanzelf”, vertelt Witkamp.

“Daar wil ik dus in zoverre vanaf dat we vanaf nu geïnformeerd worden en dat andere mensen er achteraan jagen, vanuit de gemeente, die zorgen dat mensen hun werk gaan doen. Want dat is uiteindelijk wat er moet gaan gebeuren”, aldus Witkamp.