International Film Festival Rotterdam komt toch naar Stad: “Zeven mooie films in petto”

nieuws

Foto: Johannes Rienks

Het International Film Festival Rotterdam komt dit jaar toch naar Groningen. Vanwege een versoepeling van de coronamaatregelen gaan er toch titels vertoond worden in de filmzalen van Forum Groningen.

Aanvankelijk stond een online festival gepland, maar nu er sinds afgelopen week weer publiek ontvangen mag worden gaan de deuren weer letterlijk open. “Dit jaar helaas niet zo uitgebreid als jullie van ons gewend zijn”, schrijft Forum Groningen. “We hebben dit jaar zeven mooie films voor je in petto en een verrassingsfilm.”

De films die op het programma staan zijn: Along the Way, Clara Solsa, Franco Bruno Dumont, Hit the Road, Inexorable, The Last Ride of the Wolves en Shabu. Alle films zullen Nederlands onderiteld zijn. IFFR in Groningen begint aanstaande donderdag en duurt tot volgende week zondag. Meer informatie is te vinden op deze website.