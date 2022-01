Inschrijving Fivelstadtocht volgende week van start

nieuws

Foto: Fivelstadtocht

Wandelaars die deel willen nemen aan de Fivelstadtocht kunnen zich vanaf volgende week inschrijven. De culturele wandeltocht loopt deels door de gemeente Groningen.

De organisatie laat weten dat op 1 februari de inschrijving start. Het wandelevenement wordt op 10 september gehouden tijdens het Open Landelijk Monumenten Weekend. “De vorige editie hadden we zevenhonderd deelnemers, waar we erg tevreden mee waren”, laat Rinse Froma van de organisatie weten. “Dit jaar verwachten we nog meer deelnemers aangezien onze inschatting is dat de coronapandemie, zoals we die nu kennen, op zijn retour lijkt te zijn.”

De Fivelstadtocht zal voor de achtste keer gehouden worden en start vanuit Appingedam. De routes van 5, 15, 25 of 40 kilometer lopen grotendeels door het gebied Fivelingo, en komen daarbij ook door dorpen die tot de voormalige gemeente Ten Boer behoorden. Meer informatie is te vinden op deze website.