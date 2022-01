In vier jaar tijd meer dan duizend monumentale panden opgeknapt

nieuws

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38192841

In de afgelopen vier jaar zijn meer dan duizend monumentale woonhuizen, boerderijen, kerken, molens en orgels in de provincie opgeknapt. Dat maakte de Provincie Groningen donderdag bekend.

Eigenaren van erfgoed maakten veel gebruik van subsidies voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. De meeste opgeknapte erfgoedpanden staan in het aardbevingsgebied. Er werd voor 31,8 miljoen euro aan subsidies verleend en de eigenaren droegen zelf 31,2 miljoen euro bij. In het aardbevingsgebied is bij meer dan 500 woonhuizen met de status van rijksmonument regulier onderhoud uitgevoerd, zoals herstel van daken, voegwerk, houtrot, hemelwaterafvoer, goten en schilderwerk.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse: “Met name in het aardbevingsgebied zagen we dat eigenaren het onderhoud lieten liggen in afwachting van duidelijkheid over schade en versterking. Omdat die gebouwen zo belangrijk zijn voor onze identiteit en het beeld van de omgeving als geheel, hebben OCW, NCG en de provincie extra middelen ter beschikking gesteld voor de monumenten in het aardbevingsgebied.”