In UMCG in 2021 geen sterfgevallen van baby’s bij complexe hartoperatie

Foto: Sebastiaan Scheffer

In het UMCG is vorig jaar geen enkele baby overleden tijdens een complexe hartoperatie. Dat stelt het ziekenhuis op de eigen website, in antwoord op berichten in de media.

Enkele media melden dat het officiële sterftecijfer van de kinderhartchirurgie in Groningen bij pasgeborenen al jaren hoger is dan in de andere centra. Dat zou een reden kunnen zijn waarom de minister van Volksgezondheid het kinderhartcentrum van het UMCG wil sluiten. Kinderen met ernstige hartproblemen zouden dan alleen nog in Utrecht en Rotterdam geholpen kunnen worden. De Tweede Kamer bespreekt de situatie komend voorjaar.

In het UMCG zijn in 2020 meerdere pasgeborenen geopereerd die om verschillende redenen een zeer kleine overlevingskans hadden. Daardoor zijn er in dat jaar meer pasgeborenen overleden na een operatie. Volgens Eduard Verhagen, hoofd van de kinderafdeling van het UMCG, gaat het om 5 van de 36 operaties. Van de oudere kinderen zijn volgens het ziekenhuis de sterftecijfers van alle centra vergelijkbaar. Het UMCG vreest dat sluiting van het kinderhartcentrum levens zal gaan kosten.