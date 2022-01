Cybercrimineel probeerde cryptogeld vanuit cel weg te sluizen

nieuws

De 19-jarige jongeman uit Eelderwolde die vorig jaar juli in een vakantiehuisje in het Stadspark werd aangehouden voor internetcriminaliteit, heeft vanuit zijn cel geprobeerd om gestolen cryptomunten buiten het zicht van de politie te houden. Dat deed hij door zijn broer opdrachten te geven vanuit zijn cel, waar hij in beperking zat opgesloten.

Volgens 112 Groningen was de 19-jarige man donderdagmiddag aanwezig in de rechtszaal in Assen, voor een voorbereidende zitting in zijn zaak. De man staat onder meer terecht voor helpdeskfraude, simcardswapping, phishing, witwassen en betaalpasfraude. In de zaak staan ook twee mannen uit Assen en twee mannen uit de Stad terecht. Drie van de verdachten werden in juli vorig jaar op heterdaad betrapt in een vakantiehuisje in het Stadspark.

Een getapt telefoongesprek naar het broertje van de verdachte verraadde volgens het OM de manier waarop de man uit Eelderwolde zijn verdiende geld weg wilde sluizen. Volgens het OM zat er voor ongeveer een ton aan illegaal verdiende euro’s verpakt in de ‘wallet’ met cryptomunten.

Het onderzoek naar de man uit Eelderwolde en zijn vier medeverdachten loopt nog en het OM verwacht daarom dat de zaak pas in mei of juni inhoudelijk kan worden behandeld.