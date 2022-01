In 2021 kreeg Groningen er 2500 woningen bij

nieuws

Vorig jaar zijn er bijna 2.500 woningen bij gekomen in de gemeente Groningen.

En dat zijn er bijna 500 meer dan in 2020. Van die 2500 woningen zijn 2000 huurwoningen en bijna de helft daarvan zijn woningen met een sociale huur. Er zijn dus ruim 500 koopwoningen bijgekomen. Het aantal van 2500 nieuwe woningen is bijzonder. ‘Een recordaantal’ zegt wethouder Roeland van der Schaaf, ‘En dat is nodig want om de woningnood op te lossen moet we bouwen, bouwen en nog eens bouwen.’

Grote gebieden, waar nog gebouwd kan worden, worden schaars. Vanaf dit jaar tot en met 2025 staan er ruim 7.200 woningen in de planning. “Maar voorlopig kunnen we nog vooruit.’