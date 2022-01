“Ik hoop zo dat het OMT-advies wordt opgevolgd, dat zou super fijn zijn”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het kabinet moet de knoop nog doorhakken maar het Outbreak Management Team is duidelijk: ‘heropen de samenleving tot 20.00 uur’. Voor musea zou dat goed nieuws zijn.

“Ik hoop zo dat het advies wordt opgevolgd”, vertelt directeur Fronique Oosterhof van het Grafisch Museum enthousiast. “Het zou echt ontzettend fijn zijn. Ik was ook ontzettend blij toen ik het nieuws zojuist hoorde.” Het OMT schrijft in haar advies dat de heropening wel onder strenge voorwaarden moet plaatsvinden. Welke dat precies zijn is aan het kabinet. “Eventuele voorwaarden zijn wij gewend. Als ze gaan werken met een sluitingstijd van 20.00 uur, dan is dat geen probleem omdat wij van oudsher tot 17.00 uur geopend zijn.”

Voorwaarden

Ook overige voorwaarden zijn voor het museum geen probleem. “Als reserveringen weer verplicht worden dan heb ik begrepen van de leverancier dat dit systeem weer heel snel geactiveerd kan worden. Dat geldt ook voor een maximumaantal bezoekers en de bewegwijzering, daar kunnen we prima mee uit de voeten. Voor de zekerheid hebben we afgelopen week nog wel wat extra mondkapjes besteld. Het gaat om medische mondkapjes type 2 die ook door de overheid worden geadviseerd. Die kunnen we uitdelen aan bezoekers die vergeten zijn er eentje mee te nemen.”

Het kabinet heeft laten weten tot dinsdag geen knoop te willen doorhakken. Stel dat dinsdagavond bekend wordt dat musea woensdag weer open mogen. Zou dat dan niet heel vervelend zijn?

“Het is inderdaad kort dag, maar de afgelopen week hebben we daar al over nagedacht. Er lekt altijd van alles uit. We hebben gezegd dat als deze signalen positief zijn, we maandag al mensen gaan bellen en die in gaan plannen. Op die manier kunnen we heel snel open. Als het kabinet anders besluit, en zegt dat musea nog niet open mogen, dan moeten we deze mensen woensdagochtend weer afbellen, maar dat is dan niet anders.”

En als het museum weer open mag …

“Ik kwam afgelopen week een mooi citaat tegen. Dat citaat luidt: ‘Een museum zonder bezoekers is geen museum’. De onzekerheid waar we als sector mee te maken hebben is super vervelend. Terwijl we bezoekersstromen heel veilig kunnen reguleren. En er is ook echt aanleiding om een bezoek te brengen aan ons. Kort voor de harde lockdown zijn we nieuwe tentoonstellingen gestart. Bijvoorbeeld een tentoonstelling over Hans Kresse. Hij wordt nog altijd beschouwd als een van de grootste stripmakers van Nederland met een indrukwekkend talent om realistisch te tekenen. Zijn bekendste werk is de serie Eric de Noorman. Bij ons kun je zien hoe deze stoere Vicking bij duizenden krantenlezers terecht kwam, en kun je het proces zien vanaf scenario tot drukpers.”

En als het nieuws van het kabinet tegenvalt, wat gaan jullie dan doen? …

“Dan willen we ons extra gaan richten op schoolklassen, dat we hen workshops aan kunnen bieden. Uiteraard zullen we dan goed na moeten gaan denken hoe we dat gestalte gaan geven, zodat we dit veilig en verantwoord kunnen doen.” Meer informatie over het Grafisch Museum vind je op deze website.