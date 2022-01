“Ik heb Vijlbrief nog nergens op kunnen betrappen waarvan ik op het puntje van mijn stoel ga zitten”

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

In Groningen wordt maandagavond nogal lauwtjes gereageerd op de uitspraken van staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw. Vijlbrief is maandag en dinsdag voor een werkbezoek in Groningen.

Maandag aan het einde van de middag sprak Vijlbrief met de media. Aan OOG Tv liet hij weten dat hij qua gaswinning geen beloftes doet op de korte termijn maar dat over twee jaar de gaskraan helemaal dicht moet zijn. De staatssecretaris liet verder weten dat hij de frustratie en de minachting van de mensen in Groningen goed kan voorstellen na alles wat er gebeurd is. “Ik ga mijn uiterste best doen. Ook wil ik in conclaaf met Duitsland om met de minister aldaar te praten over de leveringscontracten die er liggen.”

Groninger Gasberaad: “We hebben het over een dossier dat zijn weerga niet kent”

Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad: “Tjah. Het is duidelijk dat de nieuwe staatssecretaris de veiligheid zoekt. Ik heb hem nog nergens op kunnen betrappen waarvan ik op het puntje van mijn stoel ga zitten. We moeten ons ook realiseren dat de man amper een week in functie is. We hebben het over een dossier dat zijn weerga niet kent. Het heeft een ellenlange geschiedenis waarvan hij de ins en outs op dit moment onmogelijk allemaal kan kennen. Hij moet aan de studie.”

Over het voornemen om met de Duitse minister in gesprek te gaan zegt Wigboldus: “Dat moet hij zeker doen. Duitsland, maar ook landen als België, Frankrijk en Italië hebben jaren geleden gezegd dat ze in het gebruik van aardgas af willen bouwen. Duitsland heeft nu te maken met een hobbeltje, waarbij er gelijk aanspraak wordt gemaakt op verworven rechten. Ondertussen hebben we het ook over de veiligheid van de mensen in Groningen. Het is urgent om daar actie op te ondernemen, want veiligheid gaat boven alles.” Wigboldus laat weten dat hij dinsdag een afspraak heeft met Vijlbrief om kennis te maken en om de situatie te bespreken.

GBB: “Zorg dat het dichtdraaien van de kraan wettelijk wordt vastgelegd”

Merel Jonkheid is woordvoerder van de Groninger Bodem Beweging: “Het is mooi dat de staatssecretaris zegt dat de gaskraan over twee jaar helemaal dicht moet zijn. Maar zorg er voor dat dit wettelijk wordt vastgelegd. Zorg dat het in beton wordt gegoten en dat het niet alleen bij woorden blijft.” Daarnaast noemt Jonkheid de versterkingsoperatie. “Vorige week hebben we een brief gestuurd aan Vijlbrief. Op dit moment is nog geen tien procent van de woningen in de provincie versterkt. Terwijl, toen de operatie in 2016 begon, de belofte was dat alle woningen binnen vijf jaar versterkt zouden zijn. Het zorgt voor onwetendheid, onzekerheid en onveiligheid. Groningen staat al jaren heel erg in de kou. Ik denk dat het goed is dat de staatssecretaris daar heel snel mee aan de slag gaat.”