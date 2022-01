‘Ik ben seksueel misbruikt, maar sterker dan ooit!’

Michelle is nu 25 jaar oud. Dertien jaar geleden heeft ze iets vreselijks meegemaakt: ze is seksueel misbruikt. Nu gaat het beter met haar en is ze naar aanleiding van de commotie rondom The Voice of Holland er klaar voor om haar verhaal te vertellen.

Toen Michelle tien jaar was is ze voor het eerst misbruikt, dit is toen meerdere keren gebeurd. Lange tijd kon ze dit niet aan iemand vertellen, waardoor het misbruik door ging. ‘Ik heb het uiteindelijk aan mijn ouders verteld en toen stopte het misbruik. Zij hebben mij goed opgevangen. Vervolgens ben ik toen in therapie gegaan en dat heeft mij geholpen in het proces.’ vertelt Michelle.

Er is geen rechtszaak gekomen: ‘Nee. Ik denk daar wel eens over na, maar ik wil dat bewust niet. Het is een lange periode tussen het moment dat het gebeurd is en nu. Voor mijn eigen verwerking heeft dat geen toevoeging voor mij.’

Ze vertelt haar verhaal naar aanleiding van The Voice of Holland, waarbij meerdere betrokkenen worden verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor Michelle was dit confronterend: ‘Ik zag het op tv en toen ging ik mezelf er voor afsluiten omdat het heel erg confronterend voor mij was. Ik moest veel denken aan vroeger en dat bracht emoties met zich mee. Op een gegeven moment kwam er woede en kreeg ik een krachtig gevoel en toen wist ik dat ik er nu wat mee moest doen. Dit was het moment.’

Het gaat nu goed met Michelle. Ze hoopt dat door het delen van haar verhaal, velen ook zullen volgen.