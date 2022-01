IC-hoofd UMCG: ‘Scherper coronabeleid nodig’

nieuws

UMCG IC-baas Peter van der Voort

In Nederland is er een scherper coronabeleid nodig. Dat heeft IC-hoofd Peter van der Voort dinsdagavond gezegd in de talkshow Beau op RTL 4.

Van der Voort was in de uitzending duidelijk kritisch op de aanstelling van Ernst Kuipers als minister van Volksgezondheid. Zowel Van der Voort als Kuipers zijn lid van D66. Volgens Van der Voort hebben we in Nederland te maken met het wegzakken van het vertrouwen in de huidige aanpak van de coronacrisis. Van der Voort vraagt zich af of Kuipers wel voor een verandering gaat zorgen: “Als je de minister vervangt door zijn meest intieme adviseur in de coronacrisis dan is het niet te verwachten dat het beleid verandert. Hij heeft zijn sporen verdiend maar ik ben benieuwd of hij ons gaat verrassen met nieuw beleid”, aldus Van der Voort.

Volgens Van der Voort moet er ook iets anders gebeuren dan de huidige voorstellen van testen, boosteren en andere alternatieve voorstellen.