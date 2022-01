Huismus vaakst geteld in gemeente Groningen, koolmees en merel maken top drie compleet

nieuws

De huismus is van alle vogels het vaakst geteld in de gemeente Groningen tijdens de Nationale Tuinvogeltelling die dit weekend gehouden wordt. Dat laat de Vogelbescherming Nederland weten.

De Nationale Tuinvogeltelling begon afgelopen vrijdag. Tuinvogeltellers werd gevraagd een halfuurtje in hun eigen omgeving te gaan tellen hoeveel vogels er te zien waren. De gegevens konden vervolgens op een website worden doorgegeven. In het begin van de avond hadden ruim 146.000 deelnemers hun tellingen doorgegeven. Samen telden zij meer dan 2 miljoen vogels. “Gezien de harde wind en het milde winterweer, waardoor er minder vogels in de tuinen te zien zijn, een mooi resultaat”, laat de Vogelbescherming weten.

In de gemeente Groningen werd de huismus het vaakst geteld. De vogel werd 3.161 keer gezien. De koolmees, 2.439, en merel, 1.899 maken de top drie compleet. In de top vijf verder nog de pimpelmees en de vink. De Groningse top drie is identiek aan de landelijke top drie. Opvallend is dat de merel dit jaar vaker wordt geteld. De afgelopen jaren gaat het slecht met de vogel en is er qua tellingen een afname van dertig procent. Dit jaar lijkt er sprake te zijn van een voorzichtig herstel. “Na de uitbraak van het usutu-virus in 2016 werd deze zangvogel nog maar in twee derde van de tuinen gezien. Nu gaat het om driekwart van de tuinen. Het ziet er voorlopig dus gunstig uit. De komende jaren zal moeten blijken of het herstel doorzet.”

Resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling kunnen nog tot maandag 12.00 uur doorgegeven worden op de website van de Vogelbescherming.