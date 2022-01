‘Horeca mogelijk tot 22.00 uur open; publiek welkom bij evenementen’

nieuws

Foto Andor Heij. Horeca,kroegen, zuidzijde Grote Markt tijdens lockdown.

De horeca- en cultuursector mag de deuren mogelijk weer tot 22.00 uur open gaan houden. Dat melden bronnen rond het kabinet maandagmiddag aan het Algemeen Dagblad. Ook zou bij binnen- en buitenevenementen weer publiek mogen zijn.

Bij al deze heropeningen gelden ook deze keer beperkingen. Zo is er opnieuw een maximumaantal bezoekers bij evenementen en keert ook de coronapas terug in alle eerder genoemde sectoren. Ook moeten er vaste plaatsen zijn voor alle bezoekers. Buitenevenementen mogen éénderde van de capaciteit benutten.

Volgens het AD moet de eindtijd van 22.00 uur in de horeca nog wel voorgelegd worden aan burgemeesters, omdat zij moeten beslissen of deze eindtijd te handhaven valt.

Wanneer de versoepelingen precies ingaan, is nog onduidelijk.

Andere quarantaineregels voor scholen

Waar nu nog complete klassen in quarantaine moeten bij drie of meer infecties binnen een week, wordt dat aantal wordt mogelijk opgeschroefd. Hoe deze regels er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Met de maatregel hoopt het kabinet de grote hoeveelheid naar huis gestuurde klassen tegen te gaan.

Morgen beslissing en persconferentie

Het kabinet neemt dinsdag een beslissing over de nieuwe coronaregels. Om 19.00 uur is er opnieuw een persconferentie rond de coronamaatregelen.