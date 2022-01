Horeca en cultuur hopen op definitieve heropening maatschappij

In het uitgelekte advies van het OMT staat dat alles weer open mag tot 20:00 of 22:00 ’s avonds. Dit betekent dat de horeca -en cultuursector hun deuren weer mogen openen als dit advies wordt opgevolgd door het kabinet. Bij café Soestdijk hopen ze dat dit de definitieve heropening van de maatschappij is.



Eigenaar van het café Roos Brinkman werd erg onrustig van de onzekerheid de afgelopen tijd. “Je weet niet waar je aan toe bent. Je kan zomaar dicht gegooid worden en dan mag je nu misschien weer open.

Ook bij het Groninger Forum hoopt men dat dit het begin van het einde van de pandemie is. Want ook zij moesten veel jojoën met hun openingstijden. Omdat zij vier sectoren vertegenwoordigen is het extra moeilijk. “Bij ons zijn er vier protocollen werkzaam. We zijn een restaurant, een bioscoop, een museum en een bibliotheek. Het is voor ons ook een puzzel om te kijken wat er wel en wat er niet mag.”

Het kabinet geeft dinsdagavond om 19:00 een persconferentie.