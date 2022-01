Hoofd kinderafdeling UMCG over besluit Kuipers: “iets anders dan we eerder met hem bespraken”

In het UMCG is ontstemd gereageerd over de brief van Ernst Kuipers dat hij vast houdt aan de beslissing om het kinderhartcentrum te sluiten. “De inhoud van de brief bevalt ons niet,” aldus hoofd kinderafdeling Eduard Verhagen.

Om de zorg te concentreren moeten van de vier centra van kinderhartchirurgie, er twee sluiten. Het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC in Utrecht houden hun centrum, die in Groningen en Leiden moeten dicht. Het ontbreekt volgens Verhagen vooral aan een goede onderbouwing: “We hadden gehoopt, en een klein beetje verwacht, dat deze brief een beetje ruimte zou geven. Het gaat ons er met name om dat er geen argumentatie is gegeven waarom de keuze is gevallen op de twee centra die genoemd zijn, en met name zijn we nog steeds heel erg ontsteld dat Groningen niet één van die twee centra is.”

De petitie die voor het behoud van het kinderhartcentrum pleit is al meer dan 240.000 keer getekend: “Wij proeven ook een beetje minachting voor zo ontzettend veel mensen, dus we benadrukken dat zoiets toch echt niet de bedoeling kan zijn.”

Kuipers was bestuurder Erasmus MC

Verhagen heeft een dubbel gevoel dat Ernst Kuipers tot voor kort nog bestuurder was van het Erasmus MC, waar het kinderhartcentrum wel gewoon mag blijven. “Enerzijds een gemakkelijk gevoel omdat hij behoorlijk veel kennis heeft. Hij weet waar het over gaat. Hij kent deze specialistische zorg als geen ander. Maar ook een tikkeltje ongemakkelijk, omdat we veel met hem hebben gesproken over de kinderhartzorg en we nu zien dat er iets anders uit de discussie komt dan we destijds met met hem bespraken.

De Tweede Kamer heeft ondertussen meer uitleg gevraagd van de minister. Naar verwachting komt die uitleg in het voorjaar: “De Tweede Kamer heeft het laatste woord en niet de minister,” besluit Verhagen.