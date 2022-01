Hoger onderwijs en mbo volgende week wellicht weer open; ook winkelen op afspraak

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Het hoger onderwijs en het mbo mogen vanaf volgende week weer fysiek lesgeven. Er komt meer ruimte voor sport en winkelen op afspraak wordt weer mogelijk. Dat melden bronnen in Den Haag.

Het kabinet maakt vrijdagavond bekend of er inderdaad sprake is van versoepelingen. Dat gebeurt via een persconferentie van minister-president Mark Rutte en de nieuwe minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid.

De meest betrokken ministers vergaderen donderdag over het advies van het Outbreak Management Team. Het OMT zou het kabinet geadviseerd hebben de horeca en de cultuursector voorlopig gesloten te houden. Vrijdag neemt het kabinet een definitief besluit. Het overweegt daarbij verder te gaan dan het OMT adviseert.

Hoewel het aantal covid-besmettingen steeds verder oploopt, is de vraag vanuit de maatschappij om versoepelingen de laatste tijd ook sterk toegenomen. Rutte en Kuipers maken vrijdag om 19.00 bekend in hoeverre het kabinet daarin meegaat.