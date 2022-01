Het Groninger Landschap plaatst veertien nestkasten in Haren: “Laat het voorjaar maar komen”

nieuws

Foto: Het Groninger Landschap / Jan Beekman

Het Groninger Landschap is klaar voor het voorjaar. Afgelopen week werden er in Haren veertien nestkasten opgehangen.

De nestkasten hebben een plek gekregen in de tuin rond villa De Vennen. Dit is het hoofdkantoor van Het Groninger Landschap. De nestkasten zijn gemaakt door Joris van Haaften. Tijdens de kerstvakantie heeft hij de verschillende typen nestkastjes getimmerd. Afgelopen week werden de kasten met vereende krachten opgehangen.

De huidige periode is het ideale moment om nestkastjes op te hangen. Voor de winterperiode is vaak nog beter, want tijdens koude nachten schuilen vogels graag in zo’n kastje. Als de plek hen bevalt is er tevens kans dat ze er ook gaan broeden. Een website met tips over nestkasten en de voorwaarden vind je hier.