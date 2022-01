Help Sona aan een MS behandeling

Sona Barghi is een inzamelingsactie begonnen voor een behandeling tegen MS. Voor een stamcelbehandeling in het buitenland heeft zij ruim 60.000 euro nodig.

Multiple Sclerose is een chronische ziekte die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem het centrale zenuwstelsel aantast. Veel voorkomende symptomen bij MS zijn slecht zien of duizeligheid, tintelingen, verlammingen en stuurloosheid. In 2013 werd bij Sona RRMS (Relapsing Remitting MS) vastgesteld. In 2018 is dit overgegaan naar SPMS (Secundair Progressieve MS). Dit wil zeggen dat de klachten progressief zijn en er geen herstel optreedt. “De ene dag heb ik concentratieproblemen en de andere dag heb ik enorme spasme en kan ik bijna niet lopen. Het beïnvloedt alles in je dagelijks leven,” aldus Sona.

In Nederland zijn er geen verdere behandelingen voor Sona, maar onder andere in Rusland, België en Mexico is een stamcelbehandeling mogelijk die het afweersysteem herstelt. Deze behandeling wordt niet vergoed in Nederland en moet Sona 60.000 euro sparen. Daarom is zij een GoFundMe gestart om de behandeling te betalen. Deze behandeling is voor Sona namelijk de laatste optie.

Bij een stamcelbehandeling worden stamcellen uit je lichaam gehaald. Vervolgens wordt je immuunsysteem afgebroken door een chemokuur. Als dit klaar is worden de stamcellen zonder MS weer teruggeplaatst en is het afweersysteem weer hersteld. “Ik kan nu nog een paar kleine handelingen doen, maar als ik deze behandeling niet krijg, beland ik in een rolstoel. Ik heb gezien hoe mensen na deze behandeling weer kunnen traplopen en soms zelfs rennen, dus ik zou wel erg graag deze behandeling willen.”

Meer informatie over de crowdfunding en doneren kan hier.