Helden van Oranje keert op Koningsnacht terug in Stad: Tino Martin, Snollebollekes en Jannes

nieuws

De Helden van Oranje. Foto: ingezonden

Het Stadspark is op 26 april opnieuw het decor van het grootste oranje meezingfeest van Nederland. Dat laat organisator 4PM Entertainment weten.

In het Stadspark wordt tijdens koningsnacht het evenement ‘De Helden van Oranje’ gehouden. De line-up bestaat onder andere uit Tino Martin, de Snollebollekes, Frans Duijts en Jannes. “Wij zijn onwijs blij dat we De Helden van Oranje weer kunnen aankondigen nadat we twee jaar lang alles hebben moeten verplaatsen”, vertelt organisator Mitchel Bovenlander van 4PM Entertainment. “Koningsnacht en Koningsdag zijn jaarlijks de dagen dat heel Nederland zich verenigd om samen feest te vieren. De mensen zijn hier echt aan toe. Wij hebben er veel vertrouwen in dat we op 26 april weer samen met alle bezoekers het glas kunnen heffen.”

De Helden van Oranje vindt voor de vierde keer in de geschiedenis plaats in het Stadspark. Het feest wordt gepresenteerd door Tim Douwsma. De kaartverkoop start op woensdag 26 januari om 20.00 uur.