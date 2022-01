“Heel blij dat het café weer open mag, weer wat leven in de brouwerij”

nieuws

In café Aan de Amstel werden op zaterdag 15 januari demonstratief de deuren geopend. Foto: Kim Boonstra

Cafés in de stad reageren dinsdagavond blij dat zij vanaf woensdag weer de deuren mogen openen. De beperkingen die gaan gelden worden wel als vervelend beschouwd.

Premier Mark Rutte (VVD) en gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) maakten op een coronapersconferentie bekend dat vrijwel alles tussen 05.00 en 22.00 uur weer mogelijk is. Zo mag de horeca weer haar deuren openen. Wel gelden er aanvullende maatregelen. Bij beweging moet een mondkapje worden gedragen. Ook geldt er een maximumaantal bezoekers: een persoon per vijf vierkante meter. Voor toegang zal weer 3G gelden: een bezoeker moet een negatieve test, vaccinatie- of herstelbewijs kunnen tonen.

Veronica Bar: “Leven in de brouwerij”

“Ik heb de persconferentie niet gezien op televisie, maar ik heb de ontwikkelingen gevolgd via de website van De Telegraaf”, vertelt Jan Knevelman van de Veronica Bar aan de Ulgersmaweg. “Ik ben heel blij met het nieuws. De deuren kunnen weer open en er komt weer wat leven in de brouwerij.” Knevelman opent woensdagochtend om 08.00 uur de deuren. “Wij zijn daghoreca. Dus vanaf 08.00 uur zijn mensen bij ons welkom voor een vers broodje en een gehaktbal. De broodjeszaak heb ik sinds kort opgestart. De afgelopen periode was het alleen afhalen. Ja, je moet toch wat als je als ondernemer wilt overleven.”

Om woensdag open te kunnen moet er nog wel het één en ander gebeuren. “Het is niet een kwestie van de deuren openen en gaan. Nee. Vandaag zijn we al druk aan het werk geweest om alles bij te vullen en om de voorraden op orde te brengen. Er moet best wel veel geregeld worden.” En de aanvullende maatregelen? “Het is niet anders. Het belangrijkste is dat we weer open kunnen. En als iedereen zich goed houdt aan de maatregelen dan zie ik het positief in dat we over een paar maanden alle maatregelen vaarwel kunnen zeggen. Dat zou mooi zijn hè?”

Aan de Amstel: “Voorraden aangevuld en dranken die over datum waren weggedaan”

Ook blijdschap bij café Aan de Amstel aan de Veemarktstraat. “Aan de ene kant ben ik heel blij, maar aan de andere kant. Ik vind die beperkingen wel heel vervelend”, vertelt eigenaresse Kim Boonstra. “Maar laat ik het positief houden. Dit is een leuk begin. En hopelijk worden de maatregelen snel verder versoepeld.” Boonstra is ondertussen druk bezig met de voorbereidingen. “De afgelopen periode hebben we alle barkrukjes van nieuwe bekleding voorzien. De afgelopen dagen hebben we de voorraden aangevuld en hebben we dranken die over datum zijn, weggedaan.”

Bij het café blijven woensdag de deuren nog gesloten. “Ik ga donderdag om 16.00 uur weer open. En daar heb ik nu al zenuwen voor. Het voelt alsof je weer helemaal opnieuw begint. Dat klinkt misschien gek, maar omdat we nog met coronamaatregelen te maken hebben, is er een risico dat bezoekers daar tegen gaan ageren. Kijk, ik ben positief en als het café open is dan wil ik graag gezelligheid. Ik heb geen zin in grimmigheden en chagrijnige koppen. Dan is het echt niet leuk om er te staan. Dus kom alsjeblieft met goede zin. Oh, en als je een artikel schrijft. Zou je dan ook willen zeggen dat het mij zo begroot om de nachthoreca? Ik vind het zo jammer dat zij nog niet open mogen.”