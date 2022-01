Hartpatiënt UMCG: ‘Het is echt onbegrijpelijk!’

Bij Marla Fekken werd op jonge leeftijd een hartafwijking geconstateerd. Ze belandde in het UMCG op de afdeling kinderhartchirurgie. Deze afdeling moet door een beslissing in Den Haag sluiten. Volgens Marla is dit onbegrijpelijk.

‘Toen ik het nieuws hoorde, volgens mij op 20 december, dacht ik echt ‘hoe dan?’. Utrecht en Rotterdam liggen zo dicht bij elkaar en ik snap dat je naar meerdere dingen kijkt dan alleen de afstand bij zo’n beslissing maar dan snap ik eigenlijk al helemaal niet dat Groningen is afgevallen.’ vertelt Fekken. De afdeling moet sluiten omdat Den Haag vindt dat de hartchirurgie in Nederland gecentraliseerd moet worden. Dit betekent dat de afdelingen in Leiden en in Groningen gaan sluiten.

Marla is opgegroeid in het dorp Muntendam, dit ligt op een halfuurtje rijden van het UMCG. Volgens Marla was dit erg fijn: ‘Toen ik in het ziekenhuis lag was ik een meisje van vier en ik had een broer van vijf die ook zijn ouders nodig had. Dus mijn ouders waren aan het pendelen tussen Muntendam en Groningen. Als je dan ergens anders heen moet ben je echt als kind vaak alleen. Geen enkel kind hoort alleen te zijn in het ziekenhuis.’ Voor kinderen met een hartafwijking die in het noorden wonen, zal Utrecht in de toekomst het meest dichtbij zijn.

Marla is de artsen en verpleegkundigen van de kinderhartchirurgie erg dankbaar: ‘Ze hebben zo veel gedaan om het, ondanks dat het een nare periode was, het zo leuk en fijn mogelijk te maken en dat is echt gelukt.’