Harmen Kuperus nieuwe keeperstrainer FC Groningen

sport

Links Kuperus en rechts Fledderus

Harmen Kuperus is de opvolger van Sascha Marth die per direct overstapt naar Lokomotiv Moskou.

De 44-jarige Kuperus komt over van Fortuna Sittard en tekent een contract van twee en een half jaar bij FC Groningen tot medio 2024. Kuperus was keeper bij onder andere Emmen, Willem II en Zwolle en hij was keeperstrainer bij ondermeer Go Ahead, Leuven en Mechelen.

De 29-jarige Marth was sinds de zomer van 2020 keeperstrainer bij FC Groningen. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus: “Sascha kreeg een hele mooie kans in een grote competitie. Hij heeft ons het verzoek gedaan aan een tussentijdse overgang medewerking te verlenen, waarbij bovendien bleek dat Lokomotiv Moskou aan onze voorwaarden wenste te voldoen.”