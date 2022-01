Hanze-studenten ontwerpen fauteuil gemaakt van zestien kilo aan oude dekbedden

nieuws

Foto: NXTclassic

Vijf studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen aan de Hanzehogeschool hebben een fauteuil ontworpen, waarin 16.5 kilo aan gerecyclede dekbedden zijn verwerkt.

Naast de dekbedden en andere tweedehands materialen, bestaat de C16.5 (de naam voor de fauteuil) uit nieuwe materiaal wat weer van elkaar te scheiden is. Daardoor kan de stoel, als deze wordt afgedankt, volledig opnieuw worden gebruikt in nieuwe producten.

De fauteuil is ontworpen door NXTclassic, een pre-afstudeerproject van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen aan de Hanzehogeschool Groningen. De projectgroep bestaat uit zowel leerlingen als docenten, die met het bedrijf een statement willen maken binnen de consumptiemaatschappij en dan met name op het gebied van afvaltextiel: “Door samen te werken met experts zoals Vanhulley, Goudgoed en Sorteer Centrum Steenwijk hebben wij ons in de problematiek kunnen verdiepen en een oplossing gevonden die te implementeren is op grote schaal”, zo schrijft de projectgroep.

De fauteuil is nog niet te koop, maar het is de bedoeling dat dat in de toekomst wel gaat gebeuren. Voordat dat kan, moet de productie eerst worden opgeschaald. Ook wordt er nog geschaafd aan het ontwerp. NXTclassic is daarnaast op zoek naar en producent die de fauteiul kan en wil bouwen, maar tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid op zich neemt om de recycling van het meubel op zich te nemen.