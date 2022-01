Hamelhuys zoekt vrijwilligers voor fondsenwerving

nieuws

Het Hamelhuys in Groningen zoekt vrijwilligers die fondsen willen werven. Het Hamelhuys biedt ondersteuning voor mensen die kanker hebben, of hebben gehad.

De organisatie biedt ondersteuning aan deze mensen, zoals lotgenotencontact, een luisterend oor en ontspannende en creatieve activiteiten. Dat verhoogt de kwaliteit van leven van mensen die met kanker te maken hebben.

Eén op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven kanker. De gemiddelde overleving van kanker is de laatste decennia sterk toegenomen en ligt nu op 65 procent. Het gevolg daarvan is een groeiende groep van ruim 800 duizend mensen die leven met of na kanker. Velen van hen kampen met de gevolgen van hun ziekte en behandeling.

Centra als het Hamelhuys hebben het momenteel erg zwaar vanwege corona. Die pandemie trok een streep door veel evenementen, waardoor actievoerders niet in actie konden komen om geld op te halen. Het Hamelhuys zoekt vrijwilligers die fondsen willen gaan werven. Zij kunnen contact opnemen via hamelhuys.nl.