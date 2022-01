Groningse ondernemers gaan zaterdag actie voeren tegen coronaregels: “Het water loopt over ons hoofd”

nieuws

Foto Iris Medendorp. Lege Herestraat

Tientallen ondernemers gaan zaterdag actie voeren tegen de huidige coronaregels. Het gaat om een ludieke actie waarbij ook verschillende winkels de deuren zullen gaan openen.

“Het idee is dinsdagavond ontstaan”, vertelt Kim van Wirwar Spellen en Puzzels. “De actie is bedacht door Nynke van de Diezijner en Hilde van de Liatelier. Inmiddels hebben zich 53 bedrijven uit de stad bij ons aangesloten. En dat is geweldig. Het geeft een heel goed gevoel.” Volgens Kim stond bij veel Groningse horecaondernemers, sportscholen, kappers en winkeliers het water al aan de lippen bij de vorige lockdown. “Nu stroomt het water vrijelijk over ons hoofd. En daarom laten we komende zaterdag van ons horen.”

De actie begint zaterdag om 11.50 uur …

“Klopt. In de voorbereiding zit je te denken, tien voor twaalf, vijf voor twaalf, tien over twaalf. Uiteindelijk is het tien voor twaalf geworden. We willen op een positieve en ludieke manier ons probleem aan de man brengen. Bij de ondernemers en op een centrale plaats plaatsen we borden met daarop teksten die een beeld moeten geven van onze problematiek. We gaan koffie uitdelen, er zal muziek zijn en er zullen mini-spelletjes worden aangeboden.”

En sommige winkels zullen ook de deuren openen …

“Dat is op eigen risico. Als men open gaat zullen ze daarbij de veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Tevens gaan we donderdag in gesprek met de gemeente Groningen om met hen over onze actie te praten. We willen het netjes en goed doen.”

Want het grootste probleem is de compensatieregeling …

“Wat ik al zei, het water stroomt over ons hoofd. Het klinkt allemaal zo mooi als gezegd wordt dat er compensatieregelingen worden opgetuigd. Maar ik krijg geen cent. Ik krijg helemaal niks. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor andere ondernemers. En dat willen we duidelijk maken. Wij hebben het idee dat heel veel mensen in het land dat niet weten. En ja, er zijn wel compensatieregelingen. Maar dat geld belandt allemaal bij de grote jongens. Wij zijn echt veel geld misgelopen.”

Vrijdagavond staat er een coronapersconferentie op het programma. Wat nu als minister Kuipers bekend maakt dat op zaterdag de winkels weer open mogen …

“Dan gaat deze actie nog steeds door. Want de winkels mogen dan open, maar dat lost ons probleem nog niet op. Wij willen gewoon een goede compensatieregeling.”