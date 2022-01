Groningse gemeenteraad wil dat stoppen gaswinning wettelijk wordt vastgelegd

nieuws

Groningse raadsleden debatteren in een zaal in het Provinciehuis. Foto: still uit stream gemeente Groningen

De Groningse gemeenteraad heeft woensdagavond tijdens een extra raadsvergadering ingestemd met een motie om het stoppen van de gaswinning wettelijk vast te leggen. Ook werd een motie aangenomen waarbij het Stadsbestuur in Den Haag duidelijk moet maken dat het verhogen van de gaswinning onacceptabel is.

De extra raadsvergadering volgde na een besluit van de inmiddels uitgetreden minister Stef Blok die bekendmaakte dat de gaswinning, ondanks eerdere beloftes, in 2022 verdubbeld moet worden. “Onstemdheid, boosheid, ongeloof en heel veel krachttermen die ik in deze raadsvergadering niet ga herhalen”, vat fractievoorzitter Mirjam Wijnja van GroenLinks de gevoelens samen. “We hebben het altijd over een betrouwbare overheid, maar de Rijksoverheid heeft niets gedaan met adviezen van experts. Het is tijd voor actie, het is tijd voor juridische stappen, het is tijd om alles te doen wat binnen onze macht ligt.”

SP: “Economische belangen hebben in Den Haag altijd de hoofdmoot gespeeld”

Bij de woordvoering van Jimmy Dijk van de SP is duidelijk dat de fractievoorzitter furieus is: “In deze gemeenteraad sta ik bekend als een stevige spreker. Maar echt, ik vind dat onze lokale en regionale bestuurders zich heel duidelijk uit moeten gaan spreken. Weer staan de economische belangen in Den Haag voorop, en opnieuw zijn de Groningse belangen ondergeschikt. Hou op met de naïviteit. Economische belangen hebben in Den Haag altijd de hoofdmoot gespeeld. Het is om te janken dat de Rijksoverheid een eigen agenda heeft, en dat het niet kenbaar heeft gemaakt dat er contracten met Duitsland liggen. Het is tijd voor harde acties, zonder geweld. En de aankondiging dat Vijlbrief maandag naar Groningen komt? Hij moet hier zaterdag zijn.”

PvdA: “Wat een shitboudel”

Fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA: “Groningers zijn heel erg boos. Alle moed en vertrouwen is verloren. Ze weten hoeveel ellende ze hebben veroorzaakt, maar toch gaan ze door. Voorzitter, dit zijn een aantal reacties van mensen uit Groningen. We zitten nog maar in de eerste week van het nieuwe jaar, maar wat een shitboudel. Groningen blijft ondanks alle afspraken een wingewest voor het westen, en wat minstens zo erg is, het verlies van vertrouwen in de overheid.”

Van der Schaaf: “Leveringscontract lijkt belangrijker dan het vertrouwenscontract”

Ook de andere partijen laten een eenzelfde geluid horen. De gaswinning mag niet omhoog. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) is het daarmee eens: “De verhoging van de gaswinning in Groningen is een klap in het gezicht van Groningen en de Groningers. Als Groningen zijn we hier ook helemaal klaar mee. Het extra moeten leveren aan het buitenland is slecht gecommuniceerd. Daarbij lijkt het leveringscontract belangrijker dan het vertrouwenscontract met Groningen. In de komende gesprekken met Den Haag zullen we duidelijk maken hoe wij er over denken. Dat zullen we doen op zijn Gronings, fier en met kracht. We blijven samenwerken, we blijven werken aan oplossingen.” Van der Schaaf gaf verder aan dat hij maandag in gesprek zal gaan met Vijlbrief.

Moties

Aan het eind van de raadsvergadering werden twee van de drie moties aangenomen. Een eerste motie waarbij het Stadsbestuur de opdracht krijgt om aan staatssecretaris Vijlbrief en minister Micky Adriaansens (VVD) duidelijk te maken dat het onacceptabel is om de gaswinning te verhogen, werd unaniem aangenomen. De motie waarbij het stoppen van de gaswinning wettelijk wordt vastgesteld kreeg ook een meerderheid. Alleen de fractie van de VVD stemde tegen. Een motie om Groningen een ‘status aparte’ te geven werd verworpen. Alleen de fracties van de Stadspartij, 100% Groningen en de PVV stemden hier mee in.