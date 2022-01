Groningse gemeenteraad stuurt met spoeddebat aan op beroep tegen voorgenomen gasbesluit

nieuws

Groningse raadsleden debatteren in een zaal in het Provinciehuis. Foto: still uit stream gemeente Groningen

Tijdens de extra raadsvergadering van de gemeente Groningen komende woensdag zal het Stadsbestuur met een motie worden opgeroepen om bezwaar te maken en in beroep te gaan tegen het voorgenomen om besluit om meer gas te gaan winnen in het Groningenveld.

Het spoeddebat werd afgelopen donderdag aangekondigd nadat het demissionaire kabinet voorgenomen had om de gaswinning in Groningen te verdubbelen naar 7,6 miljard kuub in 2022. Volgens verschillende fracties in de gemeenteraad is dit onacceptabel, komt dit de veiligheid van de inwoners niet ten goede en schaadt dit het vertrouwen in de overheid nog verder.

“De versterking- en schadeafhandeling verloopt uiterst moeizaam en teveel Groningers leven nog in onveiligheid en onzekerheid”, vertelt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Het verder open draaien van de gaskraan is waanzin en is de zoveelste belofte die het kabinet met Groningen breekt.” Om samen met de regio het nieuwe kabinet en de nieuwe staatssecretaris Vijlbrief (D66) van gedachten te veranderen dienen de raadsfracties een gezamenlijk voorstel in. GroenLinks-fractievoorzitter Mirjam Wijnja: “Er mag niet lichtzinnig worden omgegaan met de veiligheid van Groningers en daarom is dit onacceptabel. Wij willen dat het Stadsbestuur samen met de provincie en Groninger gemeenten alles uit de kast trekt om dit te voorkomen.”

De extra gemeenteraadsvergadering begint woensdagavond om 21.15 uur.