Groningse fotograaf op één na beste trouwfotograaf van de Benelux

Fotograaf Stephan Keereweer is de tweede beste trouwfotograaf van de Benelux geworden. In verschillende rondes haalde hij zestien awards.

Dat hij zo hoog zou eindigen, had Keereweer niet verwacht. “Zeker niet als je aan een wedstrijd meedoet met meer dan 500 fotografen. Dat is best wel een concurrentie. Dus om dan in de top tien terecht te komen is een erkenning die ik heel tof vind. Tijdens een bruiloft ben ik bezig met momenten vastleggen, daar wil ik mij ook in profileren. Het moment dat de bruid binnenkomt is natuurlijk een heel mooi moment, maar je weet dat het gaat gebeuren, dan sta je klaar. Maar een goede foto moet altijd net een beetje anders zijn.”

De afgelopen tijd waren er door de coronacrisis minder bruiloften om te fotograferen, maar dit jaar heeft Keereweer al een gevulde agenda. “Er is nog een handjevol over dat ingehaald wordt. Toen vorig jaar de vaccins werden aangekondigd, dachten veel mensen dat 2022 een jaar zou worden waarin weer veel kan. Er is nog steeds een grote kans dat dat mogelijk is. Dat heeft mensen denk ik ook doen besluiten om te gaan trouwen. Mensen willen het leven vieren.”