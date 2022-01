Goed nieuws, na de persconferentie van gisteravond gaan er nieuwe versoepelingen in. Dit betekent dat onder meer de horeca, de cultuursector en evenementen onder voorwaarden weer open mogen.

De Groningers hebben er ook weer zin in. Uitjes naar het theater en lunchen in het restaurant waren in trek. Sommigen stonden zelfs in de rij voor bioscoopkaartjes.