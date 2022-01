Groninger politici woedend over ‘subsidieloterij’: ‘Welkom in wingewest Groningen’

nieuws

Foto: Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen

De enorme wachtrijen voor de 10.000 euro subsidie om woningen in het aardbevingsgebied te verbeteren en verduurzamen, zorgt voor veel woede en frustratie in de provincie. Ook lokale en landelijke politici spreken schande van het systeem.

Het is een ‘ratrace’, stelt Pascal Roemers (fractievoorzitter PvdA in de Provinciale Staten): “En dat voor een vergoeding die gewoon voor alle 53.000 huishoudens beschikbaar zou moeten zijn.”

Tom Rustebiel, fractievoorzitter van D66 in de Groninger gemeenteraad, noemt de situatie ’tekenend’: “Een paar dagen na de aankondiging van de minister om de gaswinning te verdubbelen en op de dag van diens vertrek organiseren we een wedloop tussen Groningers om aanspraak te maken op geld, wetende dat er te weinig is voor iedereen die er recht op heeft.”

“Onvoorstelbaar hoe het dit jaar wéér gaat”, betoogt PvdD-raadslid Wesley Pechler. “Een te kleine subsidiepot en vervolgens mensen die wéér achter het net vissen. Zorg er gewoon voor dat iedereen wiens koophuis in waarde is verminderd door de aardbevingsellende die 10.000 euro subsidie krijgt om te verduurzamen.”

Kamerleden eisen meer geld

Ook in de Tweede Kamer blijven de wachttijden niet onopgemerkt. De kersverse minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Mijnbouw kunnen een stevige reactie verwachten van Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP). De twee Kamerleden eisen meer geld voor de subsidieregeling.

“Welkom in wingewest Groningen. Wanstaltig!”, alldus Beckerman. “Den Haag verdiende ruim 400 miljard aan de gaswinning, maar laat Groningers concurreren om geld. Het kabinet wil de gaswinning verhogen, maar laat gedupeerden letterlijk in kou staan Ze stopten bewust te weinig in de pot.”

Samen met Henk Nijboer trekt Beckerman daarom opnieuw aan de bel. Nijboer: “Dit vergroot de onvrede. Belachelijk dat op voorhand het budget te beperkt is voor het aantal Groningers dat er aanspraak op maakt.”