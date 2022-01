Groninger Museum maakt woensdag statement met graffitiworkshop: “En die is al vol”

nieuws

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

In tegenstelling tot berichten die de rondte doen heeft het Groninger Museum woensdag de deuren niet publiekelijk geopend. Wel wordt er een statement gemaakt.

De cultuursector heeft voor woensdag acties aangekondigd waarbij gezegd werd dat het Groninger Museum de deuren gaat openen. “Wij organiseren morgen een graffitiworkshop”, vertelt directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum. “De workshop wordt twee keer gegeven en vindt plaats onder leiding van een graffitikunstenaar. Dit moet gezien worden als kunstbeoefening. Mensen die deel willen nemen hebben zich aan moeten melden. Beide workshops zitten vol, en het heeft geen zin om morgen langs te komen.”

“Besloten bijeenkomst”

Blühm noemt het een ludieke actie: “We willen graag een statement maken. Maar mensen moeten niet denken dat ze morgen vrij bij ons naar binnen kunnen wandelen. Dat is niet het geval. Wat we doen is het aanbieden van een besloten bijeenkomst om daarmee aandacht te vragen voor de nijpende situatie waarin de musea verkeren.”

Bloemen

Dinsdag werd bekend dat behalve diverse culturele instellingen die de deuren openen, er ook bloemen zullen worden uitgedeeld in de binnenstad. Daarmee wil men de ondernemers een hart onder de riem steken die nu nog gesloten zijn.

Gemeente: “We kunnen de coronamaatregelen niet zo maar negeren”

De gemeente Groningen is duidelijk over de actie: “Wat er gaat gebeuren is in zekere zin te vergelijken met de actie die de horeca afgelopen zaterdag hield”, vertelt gemeentewoordvoerder Hans Coenraads. “De horeca vroeg op een ludieke manier aandacht voor de problemen. Als gemeente hebben wij veel begrip voor de sectoren die het moeilijk hebben. Maar het wil niet zeggen dat je zo maar de deuren kunt openen. We hebben te maken met coronamaatregelen, en die maatregelen kunnen we niet zo maar negeren.”