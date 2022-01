Groninger, Drents en Fries Museum winnen Langman Prijs

nieuws

De directeuren van de prijswinnende musea, van links naar rechts Kris Callens, Harry Tupan en Andreas Blühm. Foto: Bram Nauta

Het Groninger Museum heeft dinsdagavond samen met het Fries en Drents Museum de Langman Prijs gewonnen. Dat is bekend gemaakt middels een video.

Normaliter wordt de Langman Prijs uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland, een bijeenkomst waar ongeveer negenhonderd ondernemers en bestuurders bij aanwezig zijn. Door de coronapandemie kon dit nu niet doorgaan. In plaats daarvan namen de drie directeuren van het museum de prijs in ontvangst van juryvoorzitter Jouke de Vries, bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG.

De Langman Prijs wordt uitgereikt aan een persoon of instantie die grenzeloos denkt, handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen heeft aan de noordelijke opinievorming of economische ontwikkeling. Het is voor het eerst dat de prijs is toegekend aan drie individuele instanties die gezamenlijk een stevige bijdrage hebben geleverd aan het welzijn in het Noorden. Het Drents, Fries en Groninger museum krijgen de prijs omdat ze wereldwijd de aandacht weten te trekken met hun tentoonstellingen. De jury wil met het toekennen van de Langman Prijs deze én andere musea aanmoedigen om hun samenwerking te intensiveren.