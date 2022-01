Groninger CDA-fracties voeren actie bij UMCG voor behoud kinderhartchirurgie

nieuws

Foto: CDA Groningen

De lokale en de provinciale CDA-afdelingen in Groningen voerden vrijdagmiddag actie voor het behoud van de kinderhartchirurgie bij het UMCG.

Ook wil de fractie, met de protestactie, aan de landelijke politiek laten weten dat de zorg in Noord-Nederland beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar moet blijven. De actie is daarnaast bedoeld om het ziekenhuis en de getroffen afdelingen in het ziekenhuis een hart onder de riem te steken.

Het voornemen van demissionair minister Hugo de Jonge om de centra voor kinderhartchirurgie -en cardiologie in Groningen te sluiten is niet te billijken, zo stelde CDA-Statenfractievoorzitter Robert de Wit. “Behoud van een goede infrastructuur op het gebied van de zorg levert in Noord-Nederland, naast de beste spreiding van deze zorg, voor ons een noodzaak op tot een heroverweging. Noord-Nederland wordt onevenredig zwaar getroffen bij het verder afschalen van dit soort van cruciale ziekenhuiszorg.”

Demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge wil de kinderhartchirurgie en cardiologie concentreren in Utrecht en Rotterdam om zo de kennis te bundelen. Dit tot groot ongenoegen van het UMCG. Het ziekenhuis is bang dat er daardoor een groot verlies aan kennis in het noorden ontstaat. Ook vreest het UMCG voor een domino-effect, doordat ook andere complexe en acute zorg binnen het ziekenhuis op een lager pitje komt te staan.